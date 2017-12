Eutingen Geringere Beteiligung

Dies gilt nicht für Weitingen. Dort beteiligte sich die bürgerliche Gemeinde an einer großen Baumaßnahme im Jahr 1981 zu 85 Prozent. Damit verbunden war jedoch die Ablösung der bürgerlichen Gemeinde von allen Verpflichtungen gegenüber der Kirchengemeinde, wie Hermann Nesch anmerkte.

Die Gemeinde, so Bürgermeister Armin Jöchle im Gemeinderat, habe die Kirchengemeinden angeschrieben. Da die einzelnen Kirchengemeinden einst unterschiedliche Beteiligungssätze mit den bürgerlichen Gemeinden ausgehandelt hatten, sei es auch heute noch vertretbar, dass man unterschiedliche Sätze beibehalte.

Letztlich beteiligt sich die Gemeinde in Eutingen künftig mit 35 Prozent an Baumaßnahmen (bisher 50 Prozent), in Göttelfingen an Turm und Glocken mit 35 Prozent (50) sowie an der Uhr zu 45 Prozent (80) und in Rohrdorf zu 45 Prozent (80).