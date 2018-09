Eutingen Gemeinderat könnte sich bald vergrößern

Eu ti ngen. Zuletzt wurde die Anz ahl der Gemeinde- und Ortschaftsräte im November 2003 geregelt. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wur­­den die Sitze damals auf 14 festgelegt – sechs Sitze für Eutingen, vier für Weitingen und je zwei für Göttelfingen und Rohrdorf. Da sich die Beteiligung der Bürger an kommunalpolitischen Entscheidungen deutlich erhöht habe, wäre es von Seiten der Gemeindeverwaltung denkbar, die Sitzzahl zu erhöhen, um so mehr Bürgerinnen und Bürgern die Chance zu geben, sich beteiligen sowie einbringen zu können.

Eutingen

Der Bezirksbeirat will an der bisherigen Regelung fest ­halten. Bisher sind es sechs Sitze für Eutingen im Gemeinderat und so soll es auch bleiben. Auch die Zahl der Bezirksbeiräte von sieben soll bleiben. Dafür sprach sich der Bezirksbeirat in seiner vergangenen Sitzung aus. Gemäß der Gemeindeordnung in Baden-Württemberg könnte die Zahl der Räte zwischen 14 und 22 in Eutingen liegen. Sollte es zu einer höheren Ratszahl kommen, sehe Ratsmitglied Winfried Seele keine Chance, dass sich mehr Bürger für einen Sitz interessieren. Im Gegenteil. Die Zahl habe sich seit 2003 bewährt.