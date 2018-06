Eutingen Gemeindehaus soll weiterhin ein Ort der Begegnung sein

Eutingen-Göttelfingen. 25 Jahre ist es her, dass das katholische Gemeindehaus in Göttelfingen renoviert und der Umbau umgesetzt wurde. Zu Ehren dessen wird am kommenden Sonntag, 17. Juni, ein Fest gefeiert, das mit dem Gottesdienst um 9 Uhr in der Sankt-Nikolaus-Kirche in Göttelfingen beginnt.