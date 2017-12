Eutingen Gemeinde spart – Kirche zahlt

Für die weltliche Gemeinde Göttelfingen bringt dieses Urteil wesentliche Vorteile. Zukünftig soll man für Turm und Glocke 35 Prozent und für die Uhr 45 Prozent Beteiligung an Reparatur- und Sanierungsaufwand zahlen. Klar, dass der Ortschaftsrat hier zustimmte.

Gerade die Turmsanierungen gehen ordentlich ins Geld und wenn man um fünf Prozentpunkte entlastet wird, dann ist das gut für das Ortsbudget. Ortsvorsteherin Diana Wally erklärte ihrem Gremium, dass man nach der Gemeinderats-Abstimmung im Juli auf Basis der Gleichbehandlung aller Ortsteile von Verwaltungsseite aus versucht habe, für alle Ortsteile die Beteiligungssätze gleich zu halten, dies jedoch nach Verhandlungen mit den zuständigen Kirchengemeinden nicht gelungen sei. Deshalb habe man nun unterschiedliche Beteiligungen in der Gesamtgemeinde.

Eutingen

Auch im Bezirksbeirat wurde diese Frage diskutiert. Der Prozentsatz soll von 50 auf 35 sinken.

Bisher lag die Beteiligung der Gemeinde an der Instandhaltung bei 50 Prozent. Ein Prozentsatz, der aus Zeiten stammt, in denen die Kirchturmuhr fast die einzige Möglichkeit war, zu wissen, wie viel Uhr es ist. "Jetzt hat jeder Armbanduhr oder Handy", sagte Bürgermeister Armin Jöchle. Trotzdem sei die Kirche "ortsbildprägend".

Der Prozentsatz solle von 50 auf 35 heruntergesetzt werden. Begründet wird dies mit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs. Dieses besagt, dass die Kirchengemeinde einer Reduzierung zustimmen müsse, da die Türme einen Bedeutungsverlust erlebt hätten. "Daran wollen wir uns orientieren", so Jöchle.

Nach der Juli-Sitzung kam aus der Kirchengemeinde der Vorschlag, für alle Kirchen in der Gesamtgemeinde eine einheitliche Beteiligung von 45 Prozent anzusetzen. "Das wäre am oberen Rand. Das halten wir für bedenklich", so Jöchle. "Wir sind ja auch als Verwaltung angehalten zu sparen."

Tobias Plaz sprach sich für die Empfehlung der ausgearbeiteten Vereinbarung zwischen Städte- und Gemeindetag und den Kirchen aus. "Es sollte eine Lösung sein, die von allen getragen wird", so Plaz. Auch die anderen Räte stimmten den Vorschlägen zu.

Rohrdorf

Diskussionen rief die neue Vereinbarung im Rohrdorfer Rat hervor. Anstatt bisher mit 80 Prozent wolle sich die bürgerliche Gemeinde in Zukunft mit 45 Prozent an der Instandhaltung des Rohrdorfer Kirchturms, der Turmuhr und den Glocken beteiligen.

"Mich würde interessieren, was der Kirchengemeinderat zu der Regelung gesagt hat", wollte Achim Wetzel wissen. Ortsvorsteher Rolf Walddörfer erklärte, dass er dazu keine Infos habe. Die Verwaltung habe sich mit der Diözese abgesprochen.

Alfons Platz, der im Kirchengemeinderat tätig ist, wandte ein, dass die Kirchengemeinderatsmitglieder nicht gehört worden seien. "Es wäre gut gewesen, wenn man mit uns gesprochen hätte. Ich hätte es als normal empfunden, wenn die Gemeindeverwaltung das Gespräch gesucht hätte. Das ist leider nicht geschehen", merkte Platz an.

Herbert Herzog wollte zur Besänftigung beitragen: "Das Thema schwelt schon länger." Er könne sich noch erinnern, als er frisch im Rat war und der Abriss des ehemaligen Pfarrhauses spruchreif geworden wäre. Damals wurden auch Gespräche aufgenommen. Das Einbeziehen des Rates vor Ort habe damals gegolten und wäre auch dieses Mal wünschenswert gewesen.

Von 80 auf 45 Prozent sei ein großer Sprung. Er verglich die anderen Orte. In Eutingen sei man von 50 auf 35 Prozent und in Göttelfingen habe man für Turm und Glocken von 50 auf 35 Prozent und für die Uhr von 80 auf 45 Prozent eine Lösung gefunden. Im Vergleich stehe Rohrdorf gut da.

Auch Walddörfer erklärte, dass die Rohrdorfer Kirche den höchsten Beitragssatz aller Orte in der Gemeinde habe. Weitingen sei aus der Vereinbarung herausgenommen, da dort schon seit einiger Zeit eine andere Regelung gelte.

Hans-Peter Baur wollte wissen, warum der Unterschied zwischen den Kirchengemeinden so groß sei. "Das sind uralte Gesetzte", wies Walddörfer auf die Historie hin. Trotzdem stimmten alle Räte dem Beschluss für die Änderung des Beteiligungssatzes der Gemeinde Eutingen an der St. Georg-Kirche in Rohrdorf von 80 auf 45 Prozent zu.