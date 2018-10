Eutingen Gastgeber holen Turniersieg bei den Herren

Eutingen-Weitingen. Ausgeschrieben war es wie im Vorjahr wiederum für die Alters-klassen 35 und 50 bei den Damen und Herren. Bei optimalen Wetterverhältnissen war der Erfolg für das Turnier vorprogrammiert, so Turnierleiter Stefan Nesselhauf. Außerdem hatte keiner der angemeldeten Teilnehmer kurzfristig abgesagt, so dass der Turnierplan eingehalten werden konnte. An beiden Tagen wurde sehr gutes Tennis geboten und in guter Stimmung auch wieder die jahrelangen freundschaftlichen Verbindungen gepflegt.

Bei den Damen wurden aufgrund der Meldezahlen die beiden Altersklassen – nur zwei bei den Damen 35 – zusammengelegt, bei den Herren die Spiele getrennt ausgespielt. Die Vorrundenspiele bei den Damen und Herren mit jeweils 40 Minuten reiner Spielzeit wurden erneut auf den Plätzen in Rohrdorf und Weitingen ausgetragen, damit das Turnier zeitlich gut ablaufen konnte. Bewährt hat sich dabei erneut das gute Verhältnis zur Tennisabteilung der Sportfreunde Rohrdorf, mit der auch eine Spielgemeinschaft für alle Teams besteht.

Die Halbfinalspiele fanden dann ausschließlich in Weitingen statt. Auch diese Begegnungen wurden mit gleicher zeitlicher Begrenzung ausgespielt. Lediglich in den Finalbegegnungen wurden die Sieger über zwei Gewinnsätze ermittelt. Dabei konnte man teilweise wieder hochklassiges Tennis sehen.