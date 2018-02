Eutingen "Für uns hat die Hymne dorthin gepasst"

E utingen. Eine CD mit der Hymne wurde am Ende des Musikantenballs in Eutingen abgespielt. Mit ihr rundeten die Musiker das Programm in der Eutinger Festhalle ab. "Für uns hat die Hymne dorthin gepasst, aber an der Fasnet spielen wir sie sonst nicht", erklärt Stefan Müller, der ehemalige Vorsitzende der Musikkapelle Eutingen. Die Musikkapelle Eutingen hatte die Hymne schon mehrfach bei Festen aufgeführt (wir berichteten).

Beim Eutinger Serenadenkonzert vor zwei Jahren war Komponist Conny Conrad vor Ort, als die Hymne von Stefan Müller, Herbert Woppert und Doreen Klink gesungen und von der Musikkapelle Eutingen gespielt wurde. Zudem wurde sie beim Fest zu "40 Jahre Eutingen im Gäu" mit den Ortsvorstehern, Bürgermeister Armin Jöchle, Komponist Conny Conrad sowie den Sängern auf der Bühne präsentiert. "Man braucht dafür halt Sänger, sonst geht’s nicht", weiß Stefan Müller.

Auch der Weitinger Musikverein hat die Eutingen-im-Gäu-Hymne als Einmarsch für Bürgermeister Armin Jöchle an der vergangenen Fasnet beim "Dorf der unbeugsamen Weitinger" gespielt. "Wir haben die Noten dankend erhalten, aber die Hymne noch nicht gespielt", weist Vorsitzender Andreas Gaus drauf hin, dass es bisher noch nicht gepasst habe. Für die Fasnet sei die Hymne zu komplex, doch bei Dorffesten könne sie aufgeführt werden. "Vielleicht spielt sie ja jemand beim Fest ›1250 Jahre Eutingen‹", schlägt der Vorsitzende vor, gesteht aber, dass der Weitinger Musikverein nichts geplant habe.