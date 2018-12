Eutingen "Früher sind sie in jedes Haus gegangen"

Eutingen-Göttelfingen. Vorübergehend übernimmt Rosi Wolfersperger die Aufgabe, wobei für die Zukunft ein fester Ansprechpartner gesucht werde. Die Pfarrgemeinde Sankt Nikolaus in Göttelfingen dankt Rosa Maria Flaig für ihr großes Engagement.

Sie hat zahlreiche Aufgaben in der Pfarrgemeinde wie die Sternsinger-Organisation, das Mitwirken bei kirchlichen Veranstaltungen und weitere viele Jahre begleitet. "Ich kann nicht mehr so", erklärt die Göttelfingerin, dass sie deshalb die Betreuung und Organisation des Nikolauses weitergab. Der Erhalt dieser Tradition sei ihr ein wichtiges Anliegen, denn der Nikolaus komme schon seit sie denken könne in die Göttelfinger Häuser.

Zudem hat die Pfarrgemeinde den heiligen Nikolaus als Patron, weshalb der Erhalt des Brauchs in doppelter Hinsicht wichtig sei. "Früher waren bis zu fünf Nikoläuse unterwegs und die sind in jedes Haus gegangen", erinnern sich die älteren Göttelfinger.