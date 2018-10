Eutingen Feuerwehr soll Bürgerstüble nutzen

Eutingen-Weitingen. Dass nicht nur der Anbau des Weitinger Feuerwehrhauses an die Halle anstehe, verdeutlichte Weitingens Abteilungskommandant Marco Leins. Die Weitinger Halle sollte zudem saniert und umgebaut werden, weshalb einige Varianten im Arbeitskreis bisher durchgesprochen worden seien. Die finale Version stehe noch nicht fest. Laut Leins sei der Anbau in Richtung Westen zu verfolgen, denn diese Lösung sei die praktikabelste.

Mit seinem Rückblick zeigte Jöchle auf, was sich bisher planungstechnisch in Weitingen, aber auch feuerwehrtechnisch in der Gemeinde getan habe. Während das Feuerwehrhaus anfangs zwischen den beiden Sportplätzen angedacht war, habe man bald schon die Planung geändert und den Anbau an die zu sanierende Sporthalle ins Auge gefasst.

Grund für die Planung sei, dass das Feuerwehrhaus im Falle eines Leerstands vielleicht noch einmal anders genutzt werden könnte. Zudem könnten die Räume des nun leer stehenden Bürgerstübles, im unteren Geschoss der Halle, genutzt werden. Nach langer Suche wurde kein Pächter mehr gefunden, weshalb das Bürgerstüble nur ab und an für gesellige Momente geöffnet wurde. Die Pflege und Instandhaltung sei jedoch aufwendig. Wenn das Feuerwehrhaus auf der Nordseite der Halle angebaut werde, könnte die Feuerwehr den Bereich Bürgerstüble mit Küche, Kegelbahn und Toiletten nutzen. Eingerichtet werden könnten Schulungsräume, Umkleidekabinen und Duschen, Werkstatt und Lagerräume.