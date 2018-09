Eutingen Felsen im Boden sorgen für Probleme

Eu tingen . "Der Boden ist so durchwachsen. Ich stoße auf Felsen", erklärte Ference Hobe, dass mit dem Mini-Bagger kein Durchkommen möglich sei. Wer im oberen Teil von Eutingen einen Garten hat, weiß, wovon der Bauarbeiter spricht. "Normal treffen wir auf eine Bodenklasse von eins bis drei. Hier sind wir bei fünf", beschrieb er, dass der Minibagger an seine Grenzen komme. Vor allem, wenn er rund einen Meter in die Tiefe graben müsse.

Die Kollegen Christian Kohl und Marco Stenner halfen beim Alternativen suchen. Doch so einfach gestaltete sich das am Freitagnachmittag nicht, zumal das Unternehmen aus dem rheinland-pfälzischen Landkreis Alzey-Worms kommt und der aktuelle Bau-Boom sein Übriges dazu tat. "Das Wetter macht uns nichts aus", meinten die beiden, als es zu tröpfeln anfing. Der Boden sei die einzige Herausforderung.

Kindergartenleiterin Christine Kiefer schaute zusammen mit den Kindern gespannt zu: "Hoffentlich regnet es nicht. Die würden mir schon leid tun." Den Kleinen fiel die große Mühe gar nicht auf. Sie warteten gespannt, was neben dem Gestell für die Kleinkind-Kombination alles entstehen wird. Geplant sei eine Schaukel für die unter Dreijährigen. Daneben werde eine Rutsche und eine Art Klettergerüst aufgestellt.