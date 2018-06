Eutingen Familienkreis feiert 40-Jähriges

Wenn auch der Familienkreis durch die Kinder und Enkel gewachsen sei, so seien schon Gründungsmitglieder gestorben. Damalige Kinderspiele wie "Der Mond ist rund" würden nun an die nächste Generation weitergegeben. Ebenso die katholischen Bräuche, die viele Jahre in Weitingen gepflegt wurden. "Wir hoffen, dass der Familienkreis erhalten bleibt, denn er wurde einst von Menschen mit gleicher Gesinnung gegründet", wünscht sich Albrecht Teufel. Auch er wird am Sonntag das 40-Jährige mitfeiern, in der Hoffnung, dass die "alte Truppe" von damals und deren Nachfahren zusammenkommen.