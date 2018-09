Eutingen Fachwissen an die Jugend weitergeben

Wer ein Grundwissen habe und geschickte Finger, könne einiges selbst richten. Das soll auch in Zukunft so bleiben, weshalb die erfahrenen Schrauber ihr Wissen weitergeben wollen. Eine Jugendgruppe zu finden, die mitmacht, sei ein anspruchsvolles Ziel. Denn oft seien die jungen Menschen stark eingespannt, sei es die Schule oder zahlreiche weitere Hobbys, wissen die Oldtimerfreunde. Daher wollen sie mit einem kleinen Projekt beginnen, für das keine Masse an Helfern gebraucht wird und das zeitnah aufgrund des niedrigen Schwierigkeitsgrads abgeschlossen werden kann. "Aber ob alles aufs erste Mal klappt, müssen die Jugendlichen selbst herausfinden", freuen sich die Oldtimerfreunde auf die Erfahrungen, die gemeinsam gesammelt werden. Das präge auch die Gruppe.

Spielerisches Lernen, aber auch viel Freude am Schrauben und der Gemeinschaft, machen das Projekt aus. "Vielleicht können wir ja den einen oder anderen als Mitglied gewinnen", wünscht sich Klink. Denn wie in jedem Verein, so schauen auch die Oldtimerfreunde auf den Fortbestand. Dabei gehören die Oldtimerfreunde zu den jüngsten Vereinen in Eutingen, denn 14 Erwachsene und drei Jugendliche gründeten diesen 2010.

Neben den regelmäßigen Stammtischen kamen mit der Zeit Treffen und Veranstaltungen dazu, bald schon das Pfingst-Opening. Die Ziegelhütte wurde zum Vereinsheim deklariert, in der auch die Restaurierung des Oldtimers umgesetzt werden soll.

Am heutigen Samstag treffen sich die Teilnehmer um 13 Uhr an der Ziegelhütte, wo es ein großes Abenteuer zu bestreiten gibt.