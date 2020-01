Eutingen Explosion in Fachwerkgebäude

Eutingen-Göttelfingen - Bei einer Explosion am Montagmorgen in der hinteren Kirchgasse in Göttelfingen wurde der Hausbewohner leicht verletzt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums in Pforzheim ist das Haus stark in Mitleidenschaft gezogen worden und aufgrund des Heizverbots nicht bewohnbar. Zu einem unklaren Hausbrand wurden Helfer der Feuerwehrabteilung Göttelfingen und Eutingen sowie des DRK-Ortsvereins in die hintere Kirchgasse nach Göttelfingen alarmiert. Weil die Hauswand nach außen gewölbt war, alarmierte die Feuerwehr den Fachberater Statik nach.