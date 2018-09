Eutingen Eutinger zahlen künftig mehr Steuern

Eutingen. "Seit 2010 haben wir die Steuern nicht mehr angehoben", sagte Bürgermeister Armin Jöchle (CDU) zu Beginn der Diskussion um die Realsteuer-Hebesätze und deren Erhöhung. "Wir profitieren derzeit von höheren Einkommenssteuern und allgemein höheren Steuern", erklärte er. Die Grundsteuer allein mache 20 Prozent der Gemeinde-Einnahmen aus. Da die Ertragskraft auch wieder zurückgehen werde, würde es momentan Sinn machen, die Steuern zu erhöhen, wenn die Bürger das Geld hätten, "oder soll man es erst tun, wenn es den Bürgern wieder schlechter geht?", stellte Jöchle die Frage.

Gemeinderat Sebastian Lazar (FW) sprach sich gegen eine Erhöhung aus: "Wir sollten bedenken, welches Signal wir damit an die Bürger senden. Ich halte es zu diesem Zeitpunkt für falsch." Er sehe andere Möglichkeiten, Geld einzunehmen, wie beispielsweise den Verkauf von Bauplätzen oder die Reduzierung der Verwaltungsstellen von vier auf zwei.

"Die Frage ist auch in wie weit ist der Bürger bereit, Einsparungen zu akzeptieren?", wand Bürgermeister Jöchle ein. Gemeinderat Horst Niessner (FW) ergänzte: "Wir schieben Projekte in Höhe von zehn Millionen Euro vor uns her." Und das Geld müsse irgendwo her kommen, denn zum Beispiel durch die Ablehnung des KVT seien schon Millionen flöten gegangen, merkte Niessner an. Außerdem nehme man zwar Geld vom Bürger, aber dies werde anderweitig für die Bürgerschaft wieder investiert. Ratsmitglied Niessner stellte dann den Antrag, die Grundsteuer A (Grundstücke Land- und Forstwirtschaft) und B (andere Grundstücke) um je 20 Punkte zu erhöhen sowie die Gewerbesteuer um zehn Punkte.