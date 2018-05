Eutingen Eutinger Grundschüler zeigen hohe Lesekompetenz

In der vergangenen Zeit hatten die Lehrer das Lesen im Unterricht noch stärker thematisiert. Klassenweise wurden die besten Leser ermittelt. Die besten zwei Leser pro Klasse durften am Vorlesewettbewerb der Grundschule Eutingen teilnehmen, wobei das Finale wie gewohnt im Musiksaal statt fand.

Unter dem Blick der Kinder mussten die besten Leser auf dem Podium des Musiksaals ihr Können unter Beweis stellen. So mancher war nervös, konnte sich aber doch gut behaupten.

Am Mikrofon las jedes Kind zwei Texte vor. In der ersten Runde durften die Kinder einen vorbereiteten Text präsentieren, dagegen erhielten sie in der zweiten Runde einen unbekannten Text.