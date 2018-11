Eutingen Eutingens Schulküche verbraucht zu viel

Verwaltung will verschiedene Maßnahmen prüfen

Insgesamt liegen die öffentlichen Liegenschaften aber innerhalb der Modalwerte.

In den kommenden Jahren will die Verwaltung verschiedene Maßnahmen prüfen, um Energie einzusparen. Darunter die Sanierung des Rathauses in Eutingen und der Hallen in Eutingen und Weitingen. Außerdem sollen Hinweise an Nutzer von Gebäuden zur Energieeinsparung gegeben werden und die Nutzungszeiten einzelner Räumlichkeiten soll ebenfalls überprüft werden.