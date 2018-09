Eutingen Eutingen bekommt schnelleres Internet

Klaus Domscheit vom Infrastrukturvertrieb Südwest der Telekom erklärte anhand einer Präsentation die Pläne des Unternehmens in der Gäu-Gemeinde. So soll mittels Vectoring bis Ende 2018, Anfang 2019 eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Megabit pro Sekunde möglich sein. Bis zu deshalb, weil die Schnelligkeit mit größerer Distanz von Verteilerkasten zum Verbraucher abnimmt. Annähernd flächendeckend soll das schnellere Internet dann in den beiden Ortschaften verfügbar sein. Außerdem sei es egal wie viele Menschen die Leitung nutzen, bei der Technik die eingesetzt werde, bekomme jeder seine Geschwindigkeit und werde durch andere Nutzer nicht gedrosselt.

Eine ganze Liste voller Fragen an den Telekom-Vertreter brachte Gemeinderat Sebastian Lazar (FW) mit in die Sitzung. "Warum baut die Telekom gerade jetzt in Eutingen aus und nicht schon vor zehn, 15 Jahren?", wollte Lazar wissen. "Das Vectoring kam erst vor ein paar Jahren, jetzt bauen wir nach und nach aus", erklärte Domscheit dazu. Lazar kritisierte eine bisher fehlende Transparenz bei der Telekom, man wisse in der Gemeinde zum Beispiel noch nicht in welchen Straßen welche Internetgeschwindigkeit schlussendlich ankomme. Darauf antwortete der Telekom-Vertreter: "Diese Infos werden die Vertriebe geben können, sobald alles dokumentiert ist. Dann kann jeder Kunde erfragen welche Geschwindigkeit bei ihm möglich ist."

Ratsmitglied Lazar fand auch drastische Worte: "Eigentlich müssten wir als Gemeinde alles tun, um diesen Ausbau zu verhindern. Wir haben uns mit vielen anderen Kommunen dazu entschieden Glasfaser auszubauen. Natürlich müssen wir dafür viel investieren, aber mit ihren Plänen torpedieren sie unseren Ausbau im Grunde." Woraufhin Domscheidt erklärte, dass man dies nicht vorhabe, sondern lediglich die aktuelle Situation verbessern möchte. Das Unternehmen investiere große Summen und das klare Ziel sei am Ende ein Glasfaserausbau.