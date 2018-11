Eutingen Etwa ein Drittel kann bezuschusst werden

Im Bereich der Schützen solle nur gemacht werden, was für den Hallenumbau nötig sei: "Wir wollen den Bereich möglichst unangetastet lassen", meint Bürker.

Den Außenbereich erläuterte Landschaftsarchitektin Ulrike Kern aus Eckenweiler. Es soll einen barrierefreien Zugang zur Halle geben, der über Rampen ermöglicht wird, alternativ wird es auch Treppen geben. Die Feuerwehr-Ausfahrt ist Richtung Osten geplant. Der Feuerwehrparkplatz ist in der Planung abgetrennt von den öffentlichen Stellplätzen. Vom geplanten öffentlichen Parkplatz soll man eben zum Halleneingang gelangen können. "Die meiste Zeit wird diese Fläche nicht beparkt sein, deshalb wäre vielleicht Rasengitter eine Option, um die Fläche etwas grüner zu gestalten", schlug Kern vor.

Die Kosten für die Sanierung der Halle sind mit etwa 4,2 Millionen Euro veranschlagt, der Um- und Anbau der Feuerwehr mit rund 1,6 Millionen. Das Gesamtprojekt würde also 5,8 Millionen Euro kosten. "Wir werden Hilfe aus dem Ausgleichsstock erhalten und die Feuerwehr hat die Zusage für einen Zuschuss bereits", merkte Jöchle dazu an. Außerdem werden Zuwendungen aus der Sportstättenförderung und Sanierungsmittel erwartet. Insgesamt kämen so fast zwei Millionen Euro zusammen, wodurch die Gemeinde noch rund vier Millionen Euro Eigenanteil aufzubringen hätte.

Ratsmitglied Joachim Gölz (CDU) wollte zum einen wissen, ob die Anbindung an den Sportplatz bestehen bleibe, was Jöchle bejahen konnte und zum anderen, ob die Hallenfläche angerührt werde, was der Bürgermeister verneinen konnte.

"Wäre es möglich das Projekt in Bauabschnitte zu gliedern, anstatt alles zusammen zu machen?", fragte Gemeinderat Sebastian Lazar (FW). Architekt Bürker antwortete, dass dies zwar möglich sei, aber mit deutlichen Mehrkosten verbunde wäre. Lazar meinte, dass es außer Frage stünde, dass für die Feuerwehr schnell etwas getan werden müsste, "aber für mich haben Hallen grundsätzlich nicht den gleichen Stellenwert wie beispielsweise Kindergärten oder Schulen." Man finde für jeden Raum und Nutzung eine gute Begründung, aber es sei in seinen Augen eine Gewichtungsfrage. "Ich finde den Umfang für die Halle, nicht die Feuerwehr, zu groß. Wir schieben andere große Projekte vor uns her, die der Gemeinderat bereits beschlossen hat."

Hubert Lachenmaier (FW) meinte: "Wenn wir in der Dimension Geld ausgeben, dann muss die Barrierefreiheit auch gewährleistet sein. Alles andere wäre ein Schildbürgerstreich."

Weitingens Ortsvorsteher und Gemeinderat Roland Raible (CDU) meinte: "Wir waren als Ortschaftsrat jetzt 1,5 Jahre bei der Planung dabei und haben mitdiskutiert. Insgesamt stehen wir hinter dem Plan."

Der Gesamtkommandant der Eutinger Feuerwehr Tobias Plaz und Weitingens Abteilungskommandant Marco Leins unterstrichen, dass der Feuerwehrstandort Weitingen definitiv angegangen werden müsse. Bürgermeister Jöchle erklärte abschließend: "Ein Vorhaben dieser Größenordnung hat man selten. Ob wir uns das überhaupt leisten können, wird sich im kommenden Jahr zeigen. Bei dem Plan haben wir jedoch an relativ viel gedacht und ich glaube, dass wir eine funktionale Lösung gefunden haben."

Der Gemeinderat nahm die Planung zur Kenntnis.