Eutingen Erst- bis Viertklässler erleben die Aufgaben der Feuerwehr hautnah

Werbung machte die Feuerwehr auch gleich für ihre Aktionen am Wochenende, denn am Samstag trifft sich die Jugendfeuerwehr Göttelfingen mit dem Jugendrotkreuz um 16 Uhr zur Übung am Rathaus in Göttelfingen. Am Samstagabend ist Blaulichtparty im Eutinger Feuerwehrhaus. Der Feuerwehr-Aktionstag findet am Sonntag am Feuerwehrhaus in Eutingen statt, wobei neben Vorführungen auch wieder einiges für Kinder geboten ist. Ab 14 Uhr übt die Jugendfeuerwehr mit dem Jugendrotkreuz Eutingen, wonach das Erlebte auf dem Feuerwehrfest Ausklang findet.