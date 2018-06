Eutingen Erinnerungen aus den vergangenen 40 Jahren

Lautes Lachen kam auf, denn so mancher hatte Schwierigkeiten, die Fingerbewegungen nachzumachen. Florin Schmitt, der in der dritten Generation dem Familienkreis Weitingen angehört, machte es seinen Omas vor: "Schaut mal, so geht es richtig." Diese erinnerten sich gerne an den Ausflug ins Oberland, als sie vom Familienkreis die ehemalige Weitinger Kinderschwester im Kloster besucht hatten. "Das Kloster war so interessant, dass wir uns im Kloster verlaufen haben", erinnern sich die Frauen und merken an: "Die Männer haben so lange gesungen, bis uns ein paar Schwestern fanden."

Immer wieder kamen Fragen auf wie "War des net da?" oder "Wann war des?". Hochinteressant war der Besuch des landwirtschaftlichen Anwesens in Maßhalderbuch, in dem die Häftlinge des Rottenburger Gefängnisses mitarbeiteten. "Wir sind damals von den Gefangenen bedient worden. Das war wirklich interessant", erklären die Frauen. Der Familienkreis habe zudem gemeinsame Feste wie runde Geburtstage und Taufen begangen. "Wir hatten zwar immer Herzklopfen vor den Auftritten, aber es war echt schön", beschreibt Maritha Schmitt. Die Männer, Frauen und die Kinder seien eng zusammengewachsen. Im Josefsheim hätte der Nachwuchs immer wieder zusammen gespielt. Wanderungen wie in den Schwarzwald, wo die verstrickten Wanderwege bei Pfalzgrafenweiler beschritten wurden, bleiben im Gedächtnis.

Bei Kaffee und Kuchen wurden weitere Erinnerungen ausgetauscht, sodass die zweite Generation anmerkte: "Wir freuen uns jetzt schon auf das Fest zum 50-Jährigen des Freundeskreises."