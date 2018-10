Eutingen Erfolge kommen mit dem Fleiß

Wie oft Züchter wie Ronja Krknjak Zeit im Gehege verbringen, wurde bald deutlich. Denn bereits im Herbst würden sich die Züchter Gedanken machen, welche Henne und welcher Hahn gepaart werden könnten. Auch die Auswahl des Nachwuchses könne nur vom geschulten Auge vorgenommen werden. Wenn dann Krankheiten wie die Vogelgrippe Deutschland aufhorchen lassen, wäre so eine mühevolle Arbeit kurzerhand hinfällig. Das hatte auch Ronja Krknjak 2016 erlebt, denn sie konnte aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen damals nicht ausstellen. "Und dann ist einiges Geld weg, denn die Schauen werden zwar abgesagt, aber die Veranstalter haben einiges Geld in die Vorbereitung gesteckt und behalten dieses ein", weiß Swen Krknjak.

Gespannt folgen die Züchter auch dem Vortrag von Uwe Bamberger über neue Impfungen. "Da bekommt man mit, welche Empfehlungen aktuell ausgesprochen werden. Wir können diese noch beeinflussen, bevor sie in der Politik umgesetzt werden. Denn wir Züchter wissen, was macht Sinn vor Ort und was nicht", so Scherrmann. Seit seinem zwölften Lebensjahr züchtet der 58-jährige stellvertretende Vorsitzende Tiere und habe schon einige Rassen gehabt. Ihn interessieren daher auch Vorträge wie "Die Arte Z1 bis Z3, Zucht des Ziergeflügels" von Gerhard Stähle.

Thomas Platz, Vorsitzender der Eutinger Kleintierzüchter, freute sich, dass so viele Züchter nach Eutingen gekommen waren. Starken Applaus erhielt Gerhard Stähle für seine Organisation und die Eutinger für das Ausrichten der Landesschulung.