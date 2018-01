Eutingen Er forscht über Toleranz und Menschenrechte

Seine erste Messe in der Seelsorgeeinheit durfte Pfarrer Ambena in Rohrdorf halten. "Es ist sehr lustig. Hier enden viele Orte mit -ingen oder -dorf", sagt Pfarrer Ambena mit französischem Akzent und grinst. Schnell lernte der belesene Pfarrer die vier Orte der Seelsorgeeinheit kennen.

In Weitingen habe in der Kirche die Musikkapelle in Uniform gespielt, was ihn sehr beeindruckt habe. "In meiner Heimat gibt es auch traditionelle Musik, doch eine andere", meint er. Der Mix beim Weihnachtskonzert der Musikkapelle Eutingen habe ihm sehr gefallen. Sein Herz ging jedoch auf, als es an einem Tag zehn Zentimeter schneite. Aus seiner Heimat kenne er Schnee nicht.

Da seine Familie katholisch geprägt war, sein Vater war Lehrer und unterrichtete auch Religion, wollte Ambena schon in jungen Jahren diese Berufsrichtung einschlagen. Nach der Grundschule und der so genannten zweijährigen Übergangsschule kam er ins Priesterseminar. Die Schwerpunkte Latein, Literatur und Philosophie studierte er die folgenden Jahre. "Vor allem in Philosophie hatten wir immer wieder Berührung zu deutschen Philosophen wie zum Beispiel Kant", erinnert sich der Pfarrer. Damals weckte die korrekte Aussprache und die Faszination am Thema sein Interesse. "Ich wollte Deutsch lernen", beschreibt er einen langen Weg. Um die Sprache intensiv zu lernen, studierte er zwei Jahre lang an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Der oberbayerische Dialekt sei besonders schwer gewesen, doch die Erfahrung hätte ihn weitergebracht.