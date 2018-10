Eutingen Endlich eingeweiht!

Im Namen der Sportvereine der Gemeinde Eutingen im Gäu beglückwünschte Manfred Feldbinder, Vorsitzender der Sportfreunde Rohrdorf, den SVE zum neuen Sportgelände: "Ihr könnt stolz auf das sein, was ihr geleistet habt. Wir hoffen, dass hier erfolgreich Fußball gespielt wird."

Ein Wunsch, der bereits am Samstag in Erfüllung ging. Die SVE-Jugend zeigte, was sie kann. Die C-Junioren der SGM Hochdorf/Eutingen II holten sich trotz starker Hitze das 9:3 gegen die SGM Dornhan. 11:0 gingen die C-Junioren der SGM Hochdorf/Eutingen I gegen die SGM Schopfloch vom Kunstrasen. Die B-Juniorinnen des SV Eutingen kämpften gegen ihr Verletzungspech an, mussten aber die Hegauer FV in der EnBW-Oberliga 0:0 ziehen lassen. 0:4 unterlagen die A-Junioren der SGM Eutingen denen der SGM Ahldorf-Mühlen, womit der spielerische Teil abgeschlossen wurde.

Für die kleinen Gäste war mit Spielstraße, Buttons selbstgestalten, Bubble Soccer, Geschwindigkeitsschießen sowie Torwandschießen einiges geboten.

Stark nachgefragt waren die Vereinsheim-Rundgänge mit Michael Platz, der die Belüftungs-Anlage und die Technik im neuen Sportgebäude "Am Talbach" verbildlichte. "Das ist der minimalste Standard, den der Gesetzgeber und die Energiesparverordnung fordert", betonte er.

Plakate mit Fakten zum Neubau lassen Betrachter staunen

Der einzige Luxus in Bezug auf die Anlage sei, dass diese mit dem Tablet und nicht mit Schaltern gesteuert werde. Was alles zur Anlage dazugehört, konnten sich die Teilnehmer des Rundgangs im Obergeschoss des Gebäudes anschauen.

Neben den Belüftungsanlagen für den Sportteil des Gebäudes, warfen die Teilnehmer einen Blick auf die Anlage für den Gaststättenbereich. Die Anlage sei für den dreiteiligen Gastbereich mit Besprechungs-, Gast- und Raucherraum, aber auch für den Küchen- und Personalbereich zuständig. Wie diese Belüftung in den Nutzungsräumen aussieht, zeigte sich im Erdgeschoss. Die Anlage war mit beleuchteten Paneelen verkleidet, die unter anderem einige Bilder frühere Mannschaften, Eutinger Ortsbilder, aber auch SVE-prägende Bilder zeigen. Die Teilnehmer staunten nicht schlecht, als sie die Plakate, die die Fakten des Neubaus zusammenfassen, lasen. Zudem erfuhren sie, dass rund drei Kilometer lange Stränge für die Fußbodenheizung der Gasbrennwert-Heizung verlegt wurden. Starken Applaus erhielten Michael Platz für die Führung und der SVE sowie die Helfer für die Eigenleistung, ohne die es am Wochenende keine Einweihung gegeben hätte.