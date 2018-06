Eutingen Ekelhaft: Hausmüll am Wegesrand entsorgt

Staunende Blicke erhielten auch die mit Müll gefüllten Säcke am "Lindebuckel", denn sie wurden während der Baustellenzeit an der B28 dort illegal abgestellt. Wie die Verursacher auf die Baustelle kamen, ist nicht bekannt.

"Die müssen ja gerade über den Feldweg das Zeug entsorgt haben", ärgert sich ein Grundstücksnachbar beim "Lindebuckel". Er habe die blauen Säcke gestern noch nicht gesehen und da sei die Baustellen-Absperrung schon vorhanden gewesen. Weil die komplette Fahrbahnbreite der B 28 abgefräst wurde, hätte auch keiner mit seinem PKW die Baustelle legal aufsuchen können. Von den Bauarbeitern vor Ort konnte auch keiner einen Hinweis geben. Die Gemeindeverwaltung erhielt die Information über Dritte.

"Mich ärgert so etwas, denn das bleibt doch wieder an uns allen hängen", sagt der Grundstücksnachbar, der lieber unerkannt bleiben möchte und verweist auf die Müll-Haufen an den Kreuzen. Bei einem Rundgang fanden sich sowohl am Teufels-Kreuz im Tübinger Weg immer wieder Müllreste, als auch beim Flurkreuz am Karl-Akermann-Weg.