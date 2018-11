Eutingen Einige Kinder haben Mühe, mehrere Minuten lang ruhig zuzuhören

Mit großen Augen hörten die Vier- und Fünfjährigen den Geschichten von Maulwurf Kasimir zu, denn dieser hatte im Buch "Kasimir pflanzt weiße Bohnen" eine Idee. Er wollte Bohnen pflanzen, um die Fenster zu begrünen, und gleichzeitig, um etwas zum Essen zu haben. Die Kinder zählten mit Timm Kern die Bohnen pro Seite. "Ihr seid ja schon richtig fit", lobte der FDP-Abgeordnete.

Heimat ist Thema

Ganz ruhig war es, als Kern die lange Geschichte vorlas. Ganz so ruhig waren die Großen – die Sonnenkinder – nicht, denn sie wurden aktiver in die Geschichte eingebunden. In "Ich bin Mäuse, Katzen und bärenstark" ging es um Nebukadnezar, eine Maus, die sich als Bär verkleidetet. Diese holte aus dem Haus Lebensmittel, damit die Mäusefamilie etwas zu essen hatte. "Was wäre passiert, wenn Nebukadnezar das nicht gemacht hätte?", wollte Kern wissen. "Dann hätten die nichts zu essen gehabt", wussten die Kinder und erfuhren, dass sie dann weggehen müssten. Spielerisch arbeitete der ehemalige Gymnasiallehrer und Mitglied des Bildungsausschusses im Landtag so verschiedene Themen auf – zum Beispiel Heimat und Mut. Die Kinder berichteten dann, wann sie schon einmal mutig sein mussten. "Wenn ich bei meinem Nachbar seinem Hund vorbeigehe", sagte Ilya.