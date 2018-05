Eutingen Einige Ideen, aber noch kein Konzept für das Adler-Areal

Demnächst soll der Abbruchantrag für die Gebäudeteile gestellt werden, die nicht unter Denkmalschutz stehen. Zudem will die Gemeinde das Anwesen in einem Verkaufsportal des Landes veröffentlichen. "Es ist zu überlegen, ob der Saalanbau vorerst nicht doch stehen bleiben soll", sagt die Ortsverwaltung, die weiterhin Vorschläge und Ideen annimmt.

Die Theatergruppe des TSV-Fördervereins hatte bei ihrer vergangenen Versammlung (wir berichteten) überlegt, ob das kommende oder darauffolgende Theaterstück aufgrund der geplanten Umbauarbeiten der Halle im Adler-Saal stattfinden könne. Die sanitären Anlagen seien nicht mehr zeitgemäß, wurde dagegen argumentiert. "Dann stellen wir halt einen WC-Wagen oder Dixis auf", lauteten die Gegenargumente. Ob genügend Fluchtwege vorhanden seien, müsste vorab geprüft werden, meint Raible. Der Saal sei auf den ersten Blick in einem guten Zustand, man müsse jedoch überlegen, wie lange der Gebäudekomplex leer stehe.

Einige Sanierungsmaßnahmen würden also bevorstehen, bevor das Adler-Areal genutzt werden könnte. Andere Vereine, wie der Narrenverein Weitingen, hatten den Adler bereits bei der Schlüsselübergabe in ihre närrischen Witze eingebunden. Wenn die "kleine Markthalle" nicht für Events zur Verfügung stehen würde, könnte zumindest der Adlersaal eine Alternative sein. Dafür wurde symbolisch Spielgeld übergeben, was zeige, wie wichtig das Areal in der Dorfmitte sei. Christel Winkler und ihr Ramazzotti-Club hatten bereits Ideen für eine Alters-WG im Adler.

Im Herbst soll nochmals eine Begehung des Areals mit anschließender Diskussion in der "kleinen Markthalle" für alle Interessierten angeboten werden. Der Termin werde noch bekannt gegeben.