Eutingen Einige Baumaßnahmen

Weiterhin wurden für Eutingen folgende Baumaßnahmen genehmigt: Pflasterung Fußweg zum Friedhof Eutingen (Kostenschätzung 18 000 Euro). Herstellung eines Gehwegs in der Bergstraße in Eutingen (Kostenschätzung 18 000 Euro). Erneuerung eines Wasserschachts in der Hauptstraße in Eutingen (Kostenschätzung 30 000 Euro)