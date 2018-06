Eutingen Einige Baulücken sind geschlossen

Eutingen-Weitingen. Bisher belief sich der Förderrahm auf rund 670 000 Euro, wovon die Gemeinde Eutingen 40 Prozent und das Land Baden-Württemberg 60 Prozent getragen haben. Die Nachfrage nach der Teilnahme am Förderprogramm war jedoch sehr hoch. Bald schon seien die Mittel ausgeschöpft gewesen, weshalb die Gemeindeverwaltung Eutingen eine finanzielle Aufstockung beantragte. Die Summe wurde laut Gemeindeverwaltung nun um 580 000 Euro aufgestockt und beträgt damit 1,25 Millionen Euro. Die prozentuale Aufteilung zwischen Land und Kommune bleibt bestehen. Zufrieden zeigte sich damit Ortsvorsteher Roland Raible, denn so könnten auch größere Projekte umgesetzt werden.

Einige Privatpersonen haben bisherige Fördermittel schon genutzt, um die in die Jahre gekommenen Häuser zu sanieren. An Häuser angrenzende Scheunen wurden ganz oder teilweise zu Wohnraum umgewandelt. Während sich in anderen Orten ein leer stehendes Gebäude an das nächste reiht, wird die Weitinger Ortsmitte immer belebter. So manche Baulücke wurde geschlossen und auch im Ortskern wurden ältere Gebäude abgerissen und neue aufgebaut, wie im Bereich des ehemaligen Gasthauses Blume an der Dorfstraße. Unweit entstand aus einer ehemaligen KFZ-Werkstatt die kleine Markthalle.

Ein Großprojekt ist das Adler-Areal, dessen Nachnutzung noch nicht bekannt ist. Einige Ideen hätten Bürger schon eingebracht. Der Erhalt stehe auf vielen Fahnen, aber schließlich sei für die Umsetzung so mancher Idee noch kein Investor gefunden worden.