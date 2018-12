Eutingen Einen Nikolaus gibt es in Syrien nicht

Eutingen. Der Eutinger Kindergarten Sankt Georg und das Kinderhaus Fantadu laden jährlich zur Vorleseaktion ein, die auf dem Adventsbasar startet. Die nächsten Vorleseaktionen sind am Freitag, 7. Dezember, ab 17 Uhr im Kindergarten Sankt Georg und am Dienstag, 11. Dezember, ab 17 Uhr im Kinderhaus Fantadu in Eutingen. Abgeschlossen wird die Serie am Freitag, 21. Dezember, um 16.45 Uhr an der Korntalhalle. Von da aus geht es zum Ziegenstall auf dem Nabu-Gelände, wo die Geschichte im Ziegenstall vorgetragen wird. In der Sankt-Stephanus-Kirche in Eutingen las dieses Mal Hanna Yilmaz die Geschichte "Wach auf Siebenschläfer, Sankt Nikolaus kommt". In dieser will Glisglis, der Siebenschläfer, dieses Jahr unbedingt wach bleiben und den Nikolaus erleben. Aufmerksam hörten die Kinder zu. Damit auch die Kleinsten den Inhalt verstehen, hatte die Vorleserin übergroße Bilder aus dem Buch umher gereicht.

Lana schaute sich mit Shahad und Muhanat die Bilder an. Den Nikolaus kennen sie auch nur von Geschichten, denn in Syrien gibt es diesen nicht. Die Geschichte werden die Kinder so schnell jedoch nicht vergessen, denn jedes bekam ein Glöckchen und eine Süßigkeit. Das Glöckchen erinnere an die Weck-Aktion der Tiere, die Siebenschläfer Glisglis wach bekommen wollten. Während die Kleinen auf der Empore die Geschichte erlebten, verpflegte sich die Erwachsenen mit roter Wurst, süßen und herzhaften Crepes, Matadi-Burger und Linsentöpfle. Warme Getränke wurden an diesem feuchten Abend ebenso verkauft.

Der Erlös kommt den Fortbildungsprojekten der Schwestern von Sankt Marie in Matadi, der Partnerdiözese im Kongo, zugute. Die Schirme konnten die Gäste bald bei Seite legen und die Stände anschauen. Liebevoll hatten die Eutinger Frauen wieder Kränze, Gestecke und Deko-Artikel gebunden. Um die romantische Stimmung trotz Regenwetter herbeizurufen, spielte die Musikkapelle Eutingen Lieder wie "Zu Bethlehem geboren". Unter der Leitung von Gerold Akermann unterhielten die Musiker die Gäste lange Zeit und spielten sogar Jubilarin Franziska Heyler zum 90. Geburtstag ein "Happy Birthday". Unweit von den Musikern luden die Freunde des Eutinger Eine-Welt-Ladens in ihre Räume ein. Auch sie hatten wieder Saisonware, passend zum Advent, aber auch weitere Produkte und Non-Food-Ware ausgestellt.