Eutingen Eine Woche Training zahlt sich aus

Damit ja keine Verwirrung aufkam, erklärte Vorsitzender Norbert Schwab gleich zu Beginn der Siegerehrung, die am Samstagabend im Schützenhaus stattfand: "Es waren vier Männer-Mannschaften und vier Frauen-Teams, und weil wir so was wie ein drittes Geschlecht hier im Flecken nicht einführen wollen, haben wir die gemischte Mannschaft der ›Südtiroler‹ einfach zu den Männerteams dazu genommen."

Damit auch die Nicht-Schützen unter den Teilnehmern bei diesem Dorfpokalschießen viele Ringe trafen und später gute Ergebnisse für ihre Mannschaft liefern konnten, durften die Teams von Montag, 13. August, bis Freitag, 17. August, täglich im Schützenhaus trainieren. Ab Montag, 20. August, fanden dann täglich ab 19 Uhr die Wettkämpfe statt.

Geschossen wurden immer zwei Serien von jeweils zehn Schuss, sodass letztendlich das Ergebnis von 20 Schüssen als Endergebnis zählte. Gewertet wurden jedoch nur die drei besten Ergebnisse jeder Mannschaft.