Eutingen Eine unvergessliche Geburtstagsfeier

Beschenkt wurden die Eutinger Hexen von der Narrenzunft Bildechingen, die als einzige geladene Zunft ihren Showtanz zu Evanescence "Bring me to life" mit Pyramiden, Drehungen und Spannung im Tanz, präsentierte. Die Gruppenführerinnen Daniela Merlo und Marina Irion hatten sich was Besonderes überlegt. Sie fragten bei den Stars der Göttelfinger Starparade an, weshalb "Mc Hammer" mit "Can’t Touch This" spontan nach Eutingen kam, wobei so mancher eine Ähnlichkeit des Sängers zu Lukas Brobeil feststellte. Prinz Alexander in Aktion erlebten die Gäste bei der Premiere.

Tiffinger berichtete, dass die Hexen im Sommer und Herbst fleißig waren und erstmals ihren Hexentanz bebildert hatten. Einige Darsteller liehen sich mittelalterliche Kleidung aus, um die Geschichte nachzuerzählen. Eine Eutingerin, gespielt von Celine Zink, verliebte sich in einen Jüngling (Lukas Pfitzenmaier), was der Vater nicht akzeptierte. Damit brach er das Herz seiner Tochter, die sich schließlich zur Talhexe verwandelt. Vor allem die AH-Hexen hatten sich scheinbar unter den Masken versteckt, den Alexander Grüninger gefilmt und zusammengeschnitten hatte. Für die großen Mühen erhielten alle Mitwirkende viel Applaus. Für so manchen Tusch sorgten die Morenas, die durch den Abend spielten.

Mit ihrem Showtanz auf bayerische Art schlossen die Talhexen ihre Geburtstagsfeier ab, die so mancher lange nicht vergessen wird.