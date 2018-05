Eutingen Eine spannende Reise in die Welt der Erfindungen

Das Wettbewerbsthema lautete: Erfindungen verändern unser Leben. Jeden Tag werden hunderte Erfindungen gemacht. Manche schaffen es nicht über eine Skizze hinaus und geraten wieder in Vergessenheit. Andere stellen die Welt auf den Kopf. Alle haben sie eins gemeinsam: Am Anfang steht immer eine Idee und die Willenskraft, etwas zu schaffen und zu erschaffen.

Bei der 48. Runde des internationalen Jugendwettbewerbs "jugend creativ" sollten sich die Kinder auf eine Reise in die Welt der Erfindungen begeben und ihre Ideen dazu künstlerisch umzusetzen. Was zeichnet Dinge aus, die in der Vergangenheit geschaffen wurden? Welche Erfindungen fehlen? Welche Personen stecken hinter den pfiffigen Ideen? Welche Erfindungen stehen uns noch bevor? Welche Gefahren können von Erfindungen ausgehen? Welchen Reiz üben sie aus?

Was den Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu diesem Thema eingefallen ist, haben sie in ihren Bildern eindrucksvoll gezeigt. Die Resonanz auf den Wettbewerb war auch in diesem Jahr wieder überwältigend. 1102 Bilder und circa 950 Quizlösungen wurden bei der Volksbank Horb-Freudenstadt eingereicht. Davon 105 von der Grundschule Eutingen.