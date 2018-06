Eutingen Eine große Vielfalt an Musikstücken

Eutingen-Göttelfingen. An diesem Sonntag feierten die Gäste zudem vor dem katholischen Gemeindehaus, das vor 25 Jahren renoviert und erweitert wurde. Pfarrer Beda Hammer hatte zuvor die Messe in der Kirche gehalten. Er dankte den Musikern sowie allen Helfern, die für die Bewirtung sorgten.

Kirchengemeinderat Joachim Gölz schloss sich an und wies auf die Ausstellung zum Prozess "Kirche vor Ort" hin. Jeder Interessierte konnte seine Gedanken an eine Pinnwand hängen, damit die Zukunft der Kirche auch von Seiten der Gläubigen mitgestaltet wird. Passend zur gemütlichen Atmosphäre setzte der Musikverein Eintracht Göttelfingen die Tradition der Platzkonzerte weiter. "Früher haben wir hauptsächlich böhmisch-mährische Musik gespielt. Heute ist auch moderne Musik bei so einem Platzkonzert gefragt", wissen die Musiker.

Der seit Januar amtierende Dirigent Stifel hatte dafür ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Gerhard Nesch führte durchs Programm. "Der Konzertmarsch ›Hoch Heidecksburg‹ wurde bereits 1912 vom thüringischen Militärmusiker Rudolf Herzer komponiert. Benannt wurde der Marsch nach dem Schloss Heidecksburg in Rudolstadt", kündigte er das erste Stück an, mit dem das Platzkonzert eröffnet wurde. Um auch für die Polka-Fans etwas zu bieten, folgte die "Böhmische Liebe" von Mathias Rauch.