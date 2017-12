Eutingen Ein klassisches Krippenspiel

Pfarrer Beda Hammer führte zusammen mit den Ministranten durch die Messe am Spätnachmittag. An der Orgel spielte Bernhard Schäfer zu den Liedern des Krippenspiels. "Dieses Jahr zeigen wir ein ganz konventionelles Krippenspiel", kündigte Daniela Hoffmann an. Der Bote (Janis Hoffmann) verkündete, dass König Herodes sein Volk zählen lassen wolle und dass sich jeder in seinen Heimatort begeben solle. Maria (Anna-Lena Dreßler) und Josef (Ben Rinkleib) waren deshalb unterwegs auf Herbergssuche.

Doch der erste Wirt (Finn Hilpert) wies die beiden schon ab. Voller Hoffnung versuchten sie es weiter beim nächsten Wirt (Daniel Molitor), der ebenso keinen Platz hatte, berichtete Leserin Alina Molitor.

Erst der dritte Wirt bot den beiden einen Stall an. "Ich kann euch ja nicht stehen lassen. Ich habe aber das Haus voll. Draußen ist eine Scheune", schickte er das Paar weiter. Dort kam Jesus zwischen Ochs (Hanna Hilpert) und Esel zur Welt. Deshalb sangen die Gottesdienstbesucher zusammen mit den Sternenkindern "Zu Bethlehem geboren". Der Engel (Hanna Socher) verkündete die Geburt des Jesuskinds. So machten sich die Hirten (Luis Hoffmann, Daniel Molitor und Noah Rinkleib) auf den Weg zur Krippe.