Eutingen Ein Hammellauf ganz ohne Hammel?

Eutingen. Ausgestellt wurden dieses Jahr an zwei Tagen 70 Kaninchen, 60 Geflügel und 20 Tauben. "Die Zahl schwankt immer wieder", erklärt Vorsitzender Thomas Platz, dass es mal mehr Geflügel, mal mehr Kaninchen seien. Weil einige ältere Züchter keinen Nachwuchs finden würden, sei jedoch so manche Zucht in Gefahr. Andere würden aus Zeitgründen aufhören. Umso mehr freuten sich die Kleintierzüchter, dass die Ausstellung und der Streichelzoo mit Tieren von Michael Sacco und Franz Sökler, gut besucht waren. Vor allem die Kinder hatten viel Spaß, aber auch die Erwachsenen bestaunten die Vielfalt. Das Essen mit Hasenbratwürsten und panierten Schnitzeln war bald schon vergriffen. Der Wirtsraum und die Halle waren gut gefüllt.

Für ihren Hammellauf machten die Kleintierzüchter um die Mittagszeit bereits Werbung. Jan Müller und Tim Hammer hatten sich extra für den Hammellauf Lose gesichert. "Den wollen wir schon lange gewinnen", erklärte Jan Müller, dass sein Vater Roland Müller schon seit einiger Zeit am Hammellauf teilnehme. "Das sind sicher schon zehn Jahre", war sich sein Vater sicher.

Als er hörte, dass aufgrund einer Beschwerde kein Hammel verlost wurde, musste er den Kopf schütteln und fragte nach: "Wie lange macht ihr das schon?" Auch andere Gäste waren sich einig, dass damit eine lieb gewonnene Tradition verloren gehe. Bei besagtem Lauf gehen die Teilnehmer erst eine gewisse Zeit im Kreis bevor ein Säbel in den Boden gesteckt wird. Der erste Teilnehmer nimmt diesen in die Hand, geht zwei Schritte und steckt ihn erneut in den Boden. Wer den Säbel in der Hand hält, wenn der Wecker klingelt, gewinnt den Hammel.