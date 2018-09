Eutingen Ein besonderer Gast auf dem Messestand

Es könnte möglicherweise die letzte Verlängerung werden. Wenige Minuten später kommt Eutingens Bürgermeister Armin Jöchle an seinen eigenen Stand, an seiner Seite sein Horber Kollege Peter Rosenberger. Das Thema Flugfeld ist natürlich auch ein Gesprächsthema unter den beiden Rathauschefs. "Ich kann dir meine Bürgerinitiative abgeben", witzelt Rosenberger mit Hinweis auf seine Gewerbegebietspläne in Ahldorf. "Ich glaube, die brauche ich nicht. Ich bekomme bestimmt eine eigene", antwortet Jöchle augenzwinkernd. Dem Eutinger Bürgermeister ist bewusst, dass ein Gewerbegebiet auf dem Gelände so wie fast überall mittlerweile zu großen Debatten führen wird. Schon deshalb hatte Jöchle ziemlich früh klar gemacht, dass er – wenn das Thema konkreter wird – mit einem Bürgerentscheid rechnet. Auch Rosenberger sagt im Fall von Ahldorf: "Da machen wir einen Bürgerentscheid."

Wo Jöchle steht, macht er am Stand im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich: "Die Bevölkerung muss sich fragen, ob sie weitere Arbeitsplätze vor Ort haben will oder nicht. Eines ist klar: Der Flugsport bringt der Gemeinde zwar einen Pachterlös ein, aber das ist natürlich kein großer Erlös für uns. Ich frage mich, ob wir als Gemeinde auch der Anlaufpunkt für die Flugsportler aus einem großen Einzugsgebiet sein müssen. Ist denen vielleicht nicht auch zuzumuten, nach Donaueschingen zu gehen?"

Diese Frage könnten irgendwann mal die Bürger von Eutingen (und vielleicht Rottenburg) beantworteten. Am Messestand konnte der Flugsportverein noch Werbung für seine Belange machen.