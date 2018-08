Eutingen Ein Ausflug in das spannende Land der Blumen und Kräuter

Die Kinder erfuhren, dass man Ringelblumensalbe beispielsweise bei rauer Haut oder auf Wunden anwenden könne. "Welche Farbe hat denn die Salbe?", fragte Wöhlert. Die Kinder schauten sich an und die Bieringerin erklärte, dass diese meist orange wäre. Am Hagebutten-Strauch bei Pfeffers durften die Kinder die Früchte genau unter die Lupe nehmen. "Da kann man eine gute Marmelade daraus machen", beschrieb Schrezenmeir und fügte hinzu, dass das Zermahlen der Kerne jedoch viel Zeit in Anspruch nehmen würde.