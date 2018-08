Eutingen Ein Album mit einer "filmreifen Geschichte"

Mit "The World Anthem" – übersetzt "Die Welt-Hymne" – hat sich Conny Conrad an etwas Großes gewagt. "Warum gleich die ganze Welt?", fragt auch Moderator Peter im Interview. "Na wenn, dann richtig", kontert der Musiker selbstbewusst.

Schüler-Chor mit dabei

In seinem neuen Album arbeitet er mit zwölf Sängern aus aller Welt. Darunter auch Gerd Kannemann, ein alter Bekannter von Conny Conrad. "Ich hab ihn öfter produziert", erzählt er von der Zusammenarbeit mit dem Mitglied der Polizeiband "Crimes Pop". Doch auch vollkommen unbekannte Stimmen erklingen im neuen Album.

So auch die von Julian Dallmann. Die Eltern des zwölfjährigen Schülers meldeten sich auf Conny Conrads Aufruf hin und ermöglichten ihm so seine ersten Aufnahmen im Studio.

Auch der Schüler-Chor des Martin-Gerbert-Gymnasiums in Horb ist mit von der Partie, neben Größen wie Heavy-Metal-Sänger Ralf Scheepers und The-Watch-Sänger Simone Rossetti.

Am 11. September feiert er seinen 60. Geburtstag. Melancholisch wird er deshalb aber nicht. "Ich habe mir fest vorgenommen 130 zu werden, also stehen mir noch 70 Jahre voller Musik bevor." In den kommenden Jahren will er sich vollkommen auf die Musik konzentrieren, denn ab Ende diesen Jahres verabschiedet er sich in den Ruhestand. Sein Beruf als Kommissar stand schon immer im starken Kontrast zu seiner kreativen Musiker-Ader. "Ich war rund um die Uhr Kriminalbeamter und rund um die Uhr Musiker", bringt er seine Leidenschaft zu beiden Tätigkeiten im Gespräch mit Peter auf den Punkt.

Dennoch gibt ihm die Musik eine Möglichkeit, die sein Beruf ihm vorenthält: "Ich kann meine Gedanken in der Musik verarbeiten. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Das bewegt mich wirklich intensiv." Das kommt auch in seinem neuen Album deutlich zum Ausdruck. Im Gegensatz zu den meisten anderen Künstlern steht hinter Conny Conrads Alben immer eine Geschichte, "die man verfilmen könnte", erklärt der Musiker. "Es geht darum, dass die Menschen die Erde mal wieder fast zerstört haben und dann in einem Raumschiff davon fliegen. Das Gefühl im Raumschiff wird beispielsweise in dem Lied ›Lost Souls‹ thematisiert", erklärt Conny Conrad. Filmreif wäre auch sein selbst geschriebenes Musical namens "Atlantis", das er bereits mit einer Schulklasse einübte und im Anschluss der Öffentlichkeit präsentierte. Auch das will er, sobald er im Ruhestand ist, wiederholen. Auch seine Liebe zu Australien will er dann wieder aufleben lassen. In welcher Form, weiß er noch nicht.

Das vollständige Interview wird in ungefähr drei Wochen auf "bw family.tv" sowie "bibeltv" ausgestrahlt werden. Davor steht jedoch noch die Veröffentlichung des neuen Albums an.