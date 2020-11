Eutingen Edeka Rentschler eröffnet am 3. Dezember

Zu den Artikeln aus der Region gehören unter anderem Teigwaren und Eier von Hiller aus Bondorf, Dosenwurst der Metzgerei Kern aus Bondorf, Backwaren der Bäckerei Plaz aus Eutingen sowie Mehlprodukte der Walz Mühle aus Horb. Wichtig ist ihnen auch die Auswahl an Bio-Produkten und das Sortiment an internationalen Spezialitäten, an gluten-, laktosefreien und veganen Produkten sowie an Erzeugnissen aus der Region. Stolz sind die Rentschlers nach eigenem Bekunden außerdem auf die neue Unverpackt-Station, an der sich ihre Kunden Produkte wie Nüsse, Cerealien, Nudeln oder Reis in eigene Behälter abfüllen können.

Kostenloses Kunden-WLAN

In der neuen Filiale der Rentschlers gibt es Bedienungstheken für Fleisch- und Wurstwaren, Käse sowie frischen Fisch. Auch in der Getränkeabteilung finde man viele regionale Produkte, unter anderem mit Bieren der regionalen Brauereien. Zum Sortiminet gehören auch Haushaltswaren, Schreibwaren, Zeitschriften und Grußkarten.

Die Kunden finden in der Filiale auch eine Infokasse, eine Lotto-Annahmestelle und kostenloses Kunden-WLAN im Markt.