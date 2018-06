Eutingen Echtes 70er-Jahre-Feeling kommt auf

Mit Liedern wie "Sweet Dreams" oder "Shape Of You" verdiente sich Raible eine Zugabe. Technik-Chef Armin Schäffer wollte die junge Eutingerin nicht gehen lassen, weshalb "If I Could Turn Back Time" von Cher als Abschluss folgte.

Gespannt warteten nun die Besucher an den Biergarnituren und Stehtischen, darunter auch die passend gekleideten Oldtimerfreunde Eutingen. Die Hitze im Zelt schien zuzunehmen, als die Eutingerin Jana Teufel mit den zehn Sängern von "Abba World Revival" den Backstage-Bereich betrat. Die Ansage lief, dass die Coverband auf Original-Instrumenten ihrer Idole ABBA spielt und kein Playback verwende. "Das macht uns einmalig. Wir haben die meisten Instrumente aus Ebay oder durch Zufall erhalten", erklärt Chef Daw Hofrichter auf Tschechisch. Die Eutingerin war voll in ihrem Element, denn die gebürtige Tschechin konnte nicht nur ihre Heimatsprache pflegen, sondern durfte eine weltweit bekannte Band erleben: "Von denen schwärmt jeder und die sind auch einfach toll." Zudem ist die ehemalige Tankstellen-Chefin seit ihrem zweiten Lebensjahr Abba-Fan und kennt die Lieder auswendig. Diese Leidenschaft teilt auch Kapellmeister Daw Hofrichter seit seinem fünften Lebensjahr: "Wir konnten damals Abba nie live anschauen. Während der Zeit des Kommunismus kamen wir nicht zu den Auftrittsorten und Abba nicht zu uns." Er wäre hin und weg, wenn er Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny doch noch auf Tour erleben würde. "Das glaube ich aber nicht, denn sie wollen, dass die Fans sie so in Erinnerungen behalten, wie sie waren", ist sich der Keyboarder sicher. Sein neunköpfiges Team halte daher die Erinnerungen an Abba in Ehren, weshalb Lieder wie "Fernando" mit Peter Pribik an der Blockflöte so manchem eine Gänsehaut auf die Haut zauberten.

Veronika Savircova in der Rolle der Anni und Gabriela Horwickova in der Rolle der Agnetha in ihren hautengen Glitzerkostümen und -stiefeln taten ihr Übriges. "Wir sind echte Fans, umso schwerer ist es, die Lieder genauso wie Abba zu singen", weiß Gabriela Horwickova.

Auf der Bühne richtet sich Daw Hofrichter auf Englisch an die Gäste: "We Need Your Help." Mit dieser Unterstützungsanfrage holt er die Besucher noch weiter nach vorne, die zu "I Have A Dream" mitsingen und tanzen. Die Gruppe um die "närrischen Zicken" aus Eutingen hat sich extra für diesen großen Moment in Schlaghosen, 70er-Kleider und bunte Kostümen geworfen. "Die sind echt toll. Super", tanzt Renate Scherer zu "SOS". Passend zum zweiten Teil der Show haben die Musiker ihr weiß-goldenes Outfit in Silber-Weiß getauscht. Die mit Glitzerbesetzte Schlaghose von Gabriela Horwickova (Agnetha) und der in Streifen geschnittene Rock von Veronika Savircova passten zu ruhigeren Liedern wie "The Winner Takes It All" oder "Chiquitita". Ohne Zugabe durften die Tschechen nicht gehen, weshalb der Klassiker "Thank You For The Music" die dreistündige Bühnenshow abrundete. DJ Alwin Kiefer legte mit Unterstützung von Casch Sound & Light seine 70er- und 80er-Hits auf, wozu die rund 1400 Gäste den Abend ausklingen lassen konnten.