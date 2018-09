Eutingen Dodokays schwäbischer Humor kommt an

Dodokay-Gags wie der "Amerikaner mit Zuckerguss" oder Aussagen wie "Leih m’rs G’wehr" und "Wenn Dommheit google kennt" verpackte Kuhn an so mancher Stelle, sodass bei starkem Applaus und lautem Lachen oft kein Ton vom Film mehr zu hören war. "Ich hab mir vor Lachen fast in die Hose gemacht", erklärte Norbert Otto aus Wurmlingen. Als Mitglied in einem Verein zum Erhalt des schwäbischen Dialekts war er von dem neu zusammengeschnittenen Mabuse-Film mit schwäbischen Spitzen begeistert.

Bei der Fragestunde wollten einige Zuschauer von Kuhn wissen, warum ein Mabuse- und kein Bond- oder Herr der Ringe-Film herausgesucht wurde. "Das kann man nicht bezahlen. Wenn wir draußen ein Kässchen aufstellen, bekommen wir vielleicht die 150 Millionen zusammen", zeigte sich der Regisseur in gewohnter Weise publikumsnah. Er habe sich einige Filme, darunter auch Winnetou-Streifen, angeschaut. Wenn dieser jedoch sieben Minuten durch die Prärie reite, könne er nichts darauf vertonen. Auch Edgar-Wallace-Filme hätten zu wenige Dialoge gehabt. Doch der Mabuse-Film habe ihn angesprochen und sei als Schwarz-weiß-Film aus den 1960er-Jahren mit Bezug zum Internet genau richtig gewesen.

Nach seiner Auffassung sei der Film unlogisch zusammengeschnitten gewesen, weshalb er keinen Stein auf dem nächsten gelassen und alles neu geschnitten habe. Spezialeffekte wie das Balinger-Kennzeichen auf den Autos oder das Schwaben-Bräu und weitere Schlagzeilen aus der Bildzeitung fielen den Zuschauern auf. Wie er so viele Stimmen imitieren könne, wollte eine Zuschauerin wissen. Dass er zuerst auf die Szenen "gschwätzt" hätte, was ihm so einfalle und später einiges nachvertont hätte, erklärte Dodokay. Zwischendurch habe er eine echte Rotznase gehabt, was man so mancher Vertonung anhöre.

Jaunerstadl-Crew holt sich Foto mit Komiker

Zu seinen Lieblingsfiguren im Film hätten der Lambarter gehört, denn der erinnere an den ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger, und Mark Sackerberg mit seinem Stuttgarter Dialekt. Gerne hätte er auch Winfried Kretschmanns-Stimme erklingen lassen, aber das ging laut Dominik Kuhn nicht: "Keiner hat seinen Mund so bewegt."

Als einen der schönsten Abende nach seinem Kino-Debüt beschrieb er den im Waldhorn und wollte zur Autogrammstunde überleiten. Doch so einfach machten es ihm die Gäste am Freitagabend nicht. Sie wollten wissen, ob er die Kehrwoche ernst nehme. "Das ist eine gute Frage", berichtete Kuhn, dass er vor rund 15 Jahren in einem Mietshaus gewohnt habe und so manchmal Crushed Ice in den Souterrain geworfen habe. "Das sieht aus, als ob frisch geputzt worden wäre", brachte er das Publikum zum Lachen. Diese wollte noch eines hören: Dass Obama die Freibadsaison in Rottenburg um zwei Wochen verlängert und Kuhn tat ihnen den Gefallen: "Was me no nervt, isch, dass des Freibad in Rottenburg zu macht. Vo mir aus, kennet ihr des no zwei Woche länger auflassa."

Ein unvergesslicher Abend für viele Besucher und auch die Weitinger Jaunerstadl-Crew und Angehörige, denn Sascha Scheurer, Jacqueline Speiser, Nicole und Tobias Wellhäußer holten sich neben einem persönlichen Autogramm noch ein Foto mit Dodokay – dem Mann der 1000 Glotzböbbel-Stimmen.