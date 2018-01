Eutingen Die vierte Disziplin hat sich etabliert

Eutingen. Neu planen hieß es dieses Jahr für den langjährigen Organisator Winfried Seele. Da einige Feuerwehrangehörige in der Narrenzunft Eutingen Mitglied sind und diese am Abend in den Nachbarort mussten, wurde die Siegerehrung mit anschließendem Essen vorverlegt. Trotz allem galt die Geselligkeit bei dem seit vielen Jahren umgesetzten Feuerwehr-Event. Die Geselligkeit kam trotzdem nicht zu kurz.

Weitere Disziplinen: Schießen, Kegeln und Binokel

Traditionell standen sich die Aktiven der Gruppe eins, zwei und drei sowie die Alterswehr, Damen-Gruppe und die Jugendfeuerwehr in den Disziplinen gegenüber. Ebenso traten wieder die Teilnehmer in der Einzelwertung an. "Wir hatten auch dieses Jahr wieder eine gute Beteiligung", dankte Winfried Seele allen Mitwirkenden und Teilnehmern.