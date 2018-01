Eutingen Die Texte auch nach Jahren nicht verlernt

Mit viel Elan in der Stimme sangen sie: "Nun sehet den Stern, den wir bringen". Für so viel Engagement belohnte Familie Brittain die Sternsinger gerne mit einer Spende, die an Kinder in Indien geht. "Ihr könnt gleich bei Effatta mitsingen", lobten die Brittains die Männer-Sternsingergruppe und machten Werbung für die Kirchenband.

Als Nächstes stand das Haus von Familie Kieferle auf dem Plan. "Da müssen wir uns besonders anstrengen", wies Raible auf das neue Mesner-Team hin. "Wir haben eigentlich die Kleinen erwartet", zeigte Eugenie Kieferle auf den bereitgelegten Schokoladenberg. "Den nehmen wir aber auch mit", meinten die sechs Männer lachend.

Sie stellten sich um den Christbaum und legten gleich los. "Wir grüßen euch in diesem Haus und alle die hier gehen ein und aus", begann Mauch. Es folgten die Verse der Könige Caspar, Melchior und Balthasar. Langsam verlor der Weihrauch von Wally seine Intensität. Doch selbst dafür hatte Paul Kieferle eine Lösung.

Aus einem Schrank holte er eine kleine Kohle, zündete sie an und legte sie in den Weihrauchbehälter. "Der denkt halt an alles", freuten sich die Sternsinger, die nach kurzer Bewirtung dankend weiterzogen.

Große Freude herrschte auch bei Familie Raible und Familie Schwarz. Auch wenn die Jüngsten anfangs noch etwas zurückhaltend waren, tauten sie bald auf. "Ich hab mich als Kind gefreut, wenn die Sternsinger kamen", erinnerte sich Carina Schwarz.

Der Besuch bereitete den Göttelfingern viel Vergnügen

Sie kenne alle der anwesenden Sternsinger schon lange. "Auf deren Schoß bin ich schon als Kind gesessen", sagt die Mutter von vier Mädchen lachend. Eine echte Freude hätten ihr die sechs Sternsinger bereitet. Die Freude war auch bei Hausherr Herbert Raible zu spüren, denn er holte das Akkordeon heraus und spielte den Sternsingern ein paar Stücke. Heike Raible stellte zusammen mit ihrer Enkelin Ida einen Teller mit Weihnachtsplätzchen bereit.

Vor allem langjährige Bürger und Ur-Göttelfinger hatten sich über die Sternsinger gefreut. Diejenigen, die nicht zuhause waren, erhielten einen Aufkleber mit dem Segensspruch. Insgesamt 20 Häuser besuchten die Männer-Sternsinger, bevor sie am Ende ihren verdienten Feierabend machen konnten.