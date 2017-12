Eutingen Die "Schwarze Tulpe" hat ein neues Domizil

Eine indirekte Beleuchtung am Türrahmen und über der Bar brachte Bender an. "Die bisherige Beleuchtung war in die Jahre gekommen. Wir mussten alle Kabel neu verlegen", erinnert er sich. Aus ehemaligen Weinkisten entstand ein Bar-Regal und auch sonst zeigten sich die Tulpe-Angehörigen kreativ. In der Ecke wurde ein schwarzer Kühlschrank platziert. Die neuen Räumlichkeiten wurden gleich mit einem Fest einweiht und werden von der "Schwarze Tulpe" auch an Silvester genutzt. "Wir wollen uns hier jede Woche treffen", kündigt Bender an, der auf die Fahrradbörse im kommenden März hinwies. Doch nun heißt es erst einmal: nach getaner Arbeit ordentlich feiern.