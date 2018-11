Eutingen Die neue Generation legt jetzt los

Vor 13 Jahren hatte eine Gruppe von jungen Eutingern eine kleinen Bauwagen auf einer Wiese in der Nähe von Eutingen hergerichtet und sich dort getroffen. Bereits damals gab es mehrere Bauwagen, ähnlich wie heute. Mit der Zeit schlossen sich die Jugendlichen aber zu einer Gruppe zusammen, die ihre Bauwagen zusammenbauten, andere dazukauften. Immer wieder wurde etwas am Bauwagen-Areal erneuert.

Auch sonst war die Gruppe sehr aktiv: Von den Eutinger X-Mas-Partys über jährliche Fasnetswagen bis hin zum Sommerfest und den gemeinsamen Ausflügen. "Wir waren vergangenes Wochenende in Nürnberg, um die Kameradschaft zu pflegen", erzählt Hansi Seefried. Die "Bauwagen-AH" werde weiter bestehen und auch künftig zum Sommerfest einladen.

Nur das regelmäßige Treffen im Bauwagen werde es so nicht mehr geben. "Wir kommen sicher immer mal wieder zu den ›Jungen‹ runter", ist sich Seefried sicher. So wollen die gar nicht so alten "Alten Herren" auch am kommenden Samstag einen Besuch beim Fest unter dem Motto "Next Generation" machen und hoffen, dass sich einige Eutinger anschließen.

Die 16- bis 19-Jährigen würden aktuell ein beheiztes Zelt organisieren, damit es sich auch im Freien aushalten lässt. Der beheizte Bauwagen mit Bar und Sitzmöglichkeiten sei ebenfalls geöffnet. "Die Bevölkerung kann sich so ein Bild von uns machen", lädt Kevin Kiefer zu roter Wurst, Glühwein und weiteren Getränken ein. Nun hoffen die Organisatoren, dass das Wetter mitmacht.