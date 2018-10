Eutingen Die "Heckflosse" weckt Erinnerungen

Eutingen. Die Rarität hatte es dem Oldtimerfreund angetan, und so steckte er viel Geld und Geduld in das Auto. Für den Hobbyschrauber allerdings kein Problem, denn er hatte sich schon öfter Großprojekte, angenommen. "Vor mehr als 15 Jahren hatte ich mal einen Käfer Cabrio vor mir. Der war so erbärmlich. Es hätte nur gefehlt, dass aus dem noch ein Baum herauswächst", denkt er zurück. Kerstin Langer muss lachen, denn mit keiner Silbe übertreibe ihr Helmut.

Eigentlich hatte Familie Langer schon einen Käfer und wollte für diesen Teile kaufen. Daher ersteigerten sie für 200 Euro einen weiteren Käfer am Schliersee. "Das war so ein nettes Auto. Wir konnten ihn nicht ausschlachten", erinnern sich die beiden an ihren Mexiko-Käfer, Baujahr 1986. Aufgrund seines Alters erhielt er ein H-Kennzeichen, was die Eigentümer noch stolzer macht.

Zum Großprojekt "Heckflosse" kam Helmut Langer über das Intranet von Daimler. Mit seinem vorherigen Oldtimer kam er nicht weiter, und weil seine Oldtimerleidenschaft immer größer wurde, entschied er, die "Heckflosse" zu kaufen. "Der hat das gleiche Entstehungsdatum, wie das Geburtsdatum meiner Frau", weist er auf das Jahr 1964 hin.