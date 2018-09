Eutingen Die gesamte Narrengilde legt sich ins Zeug

Dieses Jahr traten sechs Herrenteams und drei Frauengruppen an. Sieger bei den Männern wurde das "Forscherteam von Göttelfingen", von dem niemand weiß, nicht einmal sie selbst, was sie eigentlich erforschen, die ganz knapp vor den "Bikerbuba" durchs Gaudi-Ziel stürmten. Platz drei holte sich das Team "Lisa und die Crew". Bei den Damen holten sich die Ladys vom "Häfnerclan" souverän Platz eins. "Dia wo immer do send" konnten in diesem Jahr ihren zweiten Platz vom Vorjahr verteidigen, und die rote Laterne schnappten sich die Mädels vom Team der "Guggafrauen". Gerade dieser Wettkampf ist wie das alljährliche Hopfazopfla der Höhepunkt am Samstag.

"Hopfa zopfla, Stil dra lau, wer’s et ka, solls bleiba lau" heißt das Motto der Hopfazopfler-Gilde, die sich wieder einmal an Berge der aromatischen Pflanze wagte. Aus den Dolden von 16 Strängen Gäuhopfen wurden von flinken Frauenhänden, um die erfahrene Zopflerin Heike Raible, kreative und aromatisch duftende Kränze geflochten, die sich die Festbesucher zu Hause aufhängen können.

Mehr als 60 Musikanten spielen zur Mittagszeit auf

Selbstverständlich war auch Oma Vero, die fast 91-jährige Veronika Raible, deren Familie einer der größten Hopfengärten in Göttelfingen gehörte, fleißig beim zopfeln mit von der Partie.

Am Sonntag wurde es dann recht kuschelig auf dem doch relativ kleinen Festplatz. Der gesamte Musikverein Eintracht Göttelfingen spielte zur Mittagszeit auf und mehr als 60 Musikanten brauchen schon etwas Platz. Aber wenn schon, denn schon – kleckern kann man anderswo, nur nicht in Göttelfingen bei den Mohopsern.

Allerbeste Laune, prima Wetter, zufriedene Gäste und Narren, was will man mehr? Dafür legte sich die gesamte Gilde wieder einmal ordentlich ins Zeug. Die ganze große Narrenfamilie war wieder einmal emsig damit beschäftigt, Hopfentee in passende Gläser und Pitcher zu füllen, Göckele, die inzwischen "Rohrdorfer auf der Sonnenbank" genannt werden, Spare-Ribs und "Blotzbeetle", wie die Göttelfinger Variante des Zwiebelkuchens genannt wird, in Handarbeit zu produzieren und damit die Gäste, die sowohl am Samstag als auch Sonntags in Scharen zu dieser beliebten Veranstaltung strömten, zu verwöhnen.

Auch in diesem Jahr sorgte Sylvia Häfner mit ihrer tollen Tischdekoration wieder für das Wohlfühl-Flair in den Zelten, und für die Kids hatte man am Sonntag sogar eine Hüpfburg bereitgestellt.

Alles in Allem also ein wirklich sehr gelungenes Fest mit dem die Narrengilde in die neue Saison gestartet ist.