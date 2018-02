Eutingen Die Finanzkrise machte seine Amtszeit zeitweise schwer

Über 30 Jahre sei Rolf Walddörfer nun schon Ortschaftsratsmitglied und habe zuletzt das Amt des Ortsvorstehers getragen. "In der Verantwortung als Ortsvorsteher haben Sie Ihre Aufgabe, als nicht Verwaltungsfachmann, sehr gut gemacht." Denn Rolf Walddörfer übernahm das Amt zwar mit Erfahrung als Ortschaftsratsmitglied, aber ohne große Kenntnisse in der Verwaltung. Dabei waren seine Vorgänger beide hauptamtliche Ortsvorsteher. Erschwerend kam in der Walddörfer-Ära die Auswirkung der Finanzkrise dazu, denn die Gemeinde musste sparen und somit wurde auch in Rohrdorf weniger umgesetzt. Eine Ausnahme war das Kinderland Taka-Tuka, das eine Ganztages- und Kleinkindbetreuung im modern gestalteten Kindergartengebäude erhielt. Auch wurden die Eichenberg- und Holderstraße sowie der Birkenweg ausgebaut. Die Alemannenstraße erhielt einen neuen Belag. Weite Teile der Straßenbeleuchtung wurden mit LED versehen. Die Feuerwehr konnte eine freigewordene Garage ins Feuerwehrhaus integrieren, das neue Tore erhielt und einen Anstrich der Fassade.

Vor allem im Rathausgebäude habe sich einiges getan, wobei sich Rolf Walddörfer tatkräftig einbrachte. So gestaltete er den neuen Sitzungssaal mit. Der Umzug der Verwaltung vom Obergeschoss ins Erdgeschoss war ebenso eine Umstellung für den Ortsvorsteher. Er habe sich stets an der Dorfentwicklung beteiligt. Bauflächen bei der Kirche füllen sich in der Zwischenzeit. Weitere Flächen entstanden im Horber Weg und im Kirchsteigleweg. Im Schlössleweg baue die Glaserei aus. Schnelles Internet für Rohrdorf wurde umgesetzt, ein Nahwärmenetz wurde mit der Biogasanlage aufgebaut und viele weitere Projekte wurden in der Amtszeit von Rolf Walddörfer umgesetzt. Er habe jedoch einiges einstecken müssen, war die Abstimmung über das Kombinierte Verkehrsterminal (KVT) "keine einfache Situation", wusste Armin Jöchle. "Aufreger wie die misslungene Auffüllung des Waldweges, gehäufte Anträge und Anfragen aus der Mitte des Ortschaftsrates, Nachbarstreitigkeiten, Lärmprobleme beim Bolzplatz und ein Jugendraum, den man gelegentlich wegen unhaltbarer Zustände schließen musste, haben Sie mit großer Gelassenheit bewältigt", lobte Jöchle. Vorhaben wie die Gestaltung der Ortsmitte rund um das Feuerwehrhaus und der gewünschte Geh- und Radweg konnten aus finanziellen Gründen nicht während der Zeit des Ortsvorstehers umgesetzt werden.

Trotzdem habe er von Rolf Walddörfer nie ein Klagen gehört, doch eher die Ansage "alles in allem war es eine schöne Zeit". "Wir hätten die verbleibenden eineinhalb Jahre gerne noch weitergemacht, mit Ihnen", dankte Jöchle für das große Engagement. Er übergab im Namen der Gemeinde Geschenke an den ausscheidenden Ortsvorsteher und dessen Frau, und wünschte Walddörfer gute Besserung. Für die Rohrdorfer Vereine und den Kirchenchor sprach Manfred Feldbinder seinen Dank dem ausscheidenden Ortsvorsteher aus, der sich auch in den Vereinen stark eingebracht hatte. Einige Jahre war er Vorsitzender der Spielgemeinschaft Rohrdorf-Eckenweiler, zudem sei er Mitglied in einigen Vereinen. Als Dankeschön erhielt er ein Geschenk. In kleiner Runde wurde der Abschied vom Ortsvorsteher-Amt gefeiert, wobei Rolf Walddörfer als Ortschaftrsratsmitglied treu bleibe.