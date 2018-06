Eutingen Die Erlebnisse reichen für ein ganzes Buch

Seit fünf Jahren trägt sie die BW-Post aus, anfangs noch im ganzen Ort, nun ist sie für das Eutinger Unterdorf zuständig. "Was man da so erlebt, da könnt ich ein Buch darüber schreiben", sagt die Rentnerin lachend.

Ihr "Lieblingsfreund" sei der "Gemeinde-Sheriff", der kein Pardon kenne. Auf ihrer früh morgendlichen Route, entlang der Hauptstraße zum Gewerbegebiet "Dorfwiesen" und dann über den Pappelweg in Richtung Stauffenbergstraße und Ortskern, habe sie schon einiges erlebt. "Ich hab in ein Haus immer Briefe eingeworfen und nichts dabei gedacht. Als das Haus saniert wurde, stand die Tür mal auf. Da lag ein Berg mit lauter Briefen, die ich die Monate zuvor eingeworfen hatte", erklärt sie, dass manche Menschen ihre Post nicht ummelden würden. Oft stehe der Name noch lange Zeit später auf dem Briefkasten. "Ich wohne nun schon 17 Jahre in Eutingen, aber manche Namen auf den Briefkästen waren auch mir zu Beginn nicht bekannt. Nun weiß ich, wo wer wohnt", beschreibt Helga Röhm.

Als Frühaufsteherin beginne sie gerne morgens gegen 6 Uhr mit dem Sortieren der Post. Briefe, Werbung und Kataloge werden dann den Straßen zugeordnet. Anfangs habe sie noch die Post mit dem Fahrrad ausgetragen. Dabei komme man mit dem Fahrrad fast bis vor die Türe. "Ich hab dann an der Bergstraße angefangen, denn dann hatte ich die steilste Strecke hinter mir", erinnert sich Helga Röhm. Immer wieder fuhr sie mit dem Fahrrad nach Hause, um die restliche Post zu holen. Irgendwann habe sie dann angefangen, das Auto zu nehmen.