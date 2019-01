Eutingen Die Deko hat kaum einer am Baum vergessen

Eutingen. Der Nachwuchs musste am Samstagmorgen auch kräftig mit anpacken. Peter und Michael Gsell fuhren mit dem Auto voran. Sie gaben dem Einsammeltrupp die Orte bekannt, wo die Weihnachtsbäume standen. So konnten Benedikt Gsell, Marvin Raible sowie Sofie und Niklas Pfeffer mit den Erwachsenen, Eberhard Gsell und Tobias Pfeffer, die Bäume einsammeln. Mit Traktor und Anhänger fuhren sie zu den bekannt gegebenen Orten. "Vor allem oberhalb der B14, in der Siedlung standen einige Bäume draußen", erklärte Oberschützenmeister Eberhard Gsell.

Eine Eutingerin habe an ihren Christbaum ein Dankesschreiben hingehängt. "Da stand, dass sie die Aktion toll finde und dass wir die noch mal anbieten sollen", freute sich Oberschützenmeister Eberhard Gsell über die positive Rückmeldung. Von einer älteren Dame hätten die Kinder und Jugendlichen, die die Bäume eingesammelt haben, sogar Schokolade erhalten. 54 Bäume kamen zusammen. "Mit so vielen Bäumen hätten wir nicht gerechnet. Ich dachte, es werden so um die 30 Bäume", hatte Gsell die Menge vorgesehen. Doch die 54 Bäume gingen gut auf die Hänger und wurden später am Schützenhaus abgeladen. Der Schützennachwuchs hatte Spaß bei der Baum-Aktion. "Anfangs war‘s super, als wir viele Bäume aufladen mussten. Später ist es etwas kalt geworden", erinnert sich Sofie Pfeffer. Das Wetter habe jedoch mitgemacht und so konnten die Bäume alle ohne Zwischenfall aufgeladen werden. Seine Weihnachtsdeko habe kein Eutinger vergessen, lediglich an einem Baum hing noch eine schöne Schleife.

Um zwei Euro pro Baum für die Jugendkasse hatten die Sportschützen gebeten. "Die meisten haben jedoch aufgerundet, was wirklich spitze ist", freute sich Gsell. So kamen 180 Euro für die Jugend zusammen, die damit eine umfangreiche Jugendarbeit umsetzen können. So könnten gesellige Momente wie der Besuch des Badkaps im Rahmen des Jugendzeltlagers oder das Bowlen nach Weihnachten umgesetzt werden, bei dem die Jugendlichen den Teamgeist für die anstehenden Wettkämpfe stärken.