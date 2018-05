Eutingen Der Kult-Bus fehlt zum ersten Mal

Geschichte eines verletzten Engländers

Das nächste Projekt der Oldtimerfreunde wird das Schrauben an einem Peugeot-Country-Oldtimer. "Das Mofa sieht aus, wie ein BMX-Rad", erklärt Heinz Klink. Der Motor sei jedoch Marke Eigenbau. Am Fahrzeug sei das Kurbelwellengewinde defekt und dieses starte nicht, weshalb ein Schrauber-Projekt begonnen werde.

Die Oldtimerfreunde erhoffen sich, junge Interessierte zu gewinnen, die sich handwerklich ausprobieren möchten. Unter Anleitung von erfahrenen Schraubern könnte das Zweirad zerlegt und wieder zum Laufen gebracht werden. Interessierte könnten sich an die Oldtimerfreunde Eutingen wenden. Diese suchen auch immer wieder Mitglieder, die ihre Seltenheiten gerne präsentieren.

Egal, ob Traktor, Moped, Mofa, Auto oder weitere Oldtimer – Interessierte jeglichen Alters seien willkommen. Wer zudem mehr zur Geschichte des Ziegelhütten-Gebäudes wisse, könne sich bei Heinz Klink melden.

So würden Geschichten wie die des verletzten Fliegers, der in der Nähe der Ziegelhütte gefunden wurde, mit mehr Leben versehen. Der Flieger hätte damals den Absturz des Flugzeuges überlebt, das beim Eutinger Friedhof in Flammen aufging. Einige Senioren aus Eutingen erinnern sich an ihre Kindheit, als der englische Flieger schwer verletzt an der Ziegelhütte aufgefunden wurde.

Weil ihm die Eutinger und ein Offizier das Leben gerettet hatten, denn damals hätte er umgebracht werden sollen, hielt er viele Jahre nach seinem Absturz noch Kontakt zu den Eutingern. Immer wieder besuchte er den Ort, hatte für damalige Zeiten tolle Geschenke wie Süßigkeiten, Spirituosen und Lebensmittel bei sich. Solche Geschichten sammeln die Oldtimerfreunde, die ihre Ziegelhütte aus dem Jahr 1840 am Leben halten wollen.